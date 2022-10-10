«جوجل» يحتفي بذكرى ميلاد مصطفى العبادي صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية

يحتفي محرك البحث العالمي «جوجل» بميلاد الدكتور مصطفى العبادي، أستاذ الآثار والدراسات اليونانية والرومانية المتفرغ في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والذي وُلد في مدينة الإسكندرية، في العاشر من أكتوبر عام 1928.

أحد المساهمين في مجال الدراسات اليونانية

ويعد مصطفى العبادي أحد المساهمين في الدراسات الهامة والجادة في مجال الدراسات اليونانية والرومانية، وتعد دراسة «مكتبة الإسكندرية القديمة.. سيرتها ومصيرها» أهم مؤلفاته البارزة.

ويعد مصطفى العبادي صاحب فكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة من خلال مشروع ضخم مشترك بين مصر ومنظمة اليونسكو حتى صارت مكتبة الإسكندرية مركزا عالميا للفكر والمعرفة.

وتدرج الدكتور مصطفى العبادي في المناصب حتى شغل منصب رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وهو عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية.

حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

وحاصل على العديد من الجوائز العلمية ومنها جائزة «قسطنطين كفافيسفي» في الدراسات اليونانية القديمة من حكومة اليونان، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاحتماعية، وجائزة طه حسين من جامعة الإسكندرية، وجائزة النيل في العلوم الاجتماعية.

كما حصل على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية من جامعة «كيبيك» في كندا.

توفي الدكتور مصطفى العبادي في 13 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 88 عاما.