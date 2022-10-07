مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا أنشطة لجميع الفئات العمرية.. و1500 زائر يوميا

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أولياء الأمور ومسؤولي المدارس يجب أن يهتموا بزيارتها، من خلال خطاب من أي مدرسة يتم تحديد موعد الزيارة واستقبال وفد المدرسة بشكل رسمي، مضيفا أن زيارة الطفل تفيده وترسخ بداخله محبة العلم وقيمته وتاريخ مكتبة الإسكندرية عاصمة الثقافة العالمية.

أنشطة متنوعة للأطفال

أضاف «زايد»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن مكتبة الإسكندرية تقدم عدة أنشطة للأطفال غير القراءة، حيث تجرى مسابقات للأطفال بشكل أساسي، وهناك المكتبات المتخصصة من بينها، المخصصة للأطفال وأخرى لذوي الإعاقة البصرية، ويمكن من خلالها ممارسة الألعاب الابتكارية التي تمكن الطفل من تحسين مهاراته الشخصية وتعمل على تنمية مواهبة وإدراكه، وأن الطالب يمكنه الاستفادة من أنشطة المكتبة التكنولوجية، والبرامج الخاصة والمسابقات المتعلقة بالقضايا البيئية وكان أحدثها استعراض لابتكارات شبابية تساعد على مواجهة التغيرات المناخية.

مكتبة الإسكندرية تنظم يوم العلم السنوي

وأشار الدكتور أحمد زايد، إلى أن مكتبة الإسكندرية تنظم يوم العلم السنوي ويتضمن معرض كبير بمشاركة أطفال من كل محافظات مصر في نموذج محاكاة غير مسبوق، مطالبا المدارس بسرعة تنظيم زيارات مكثفة للمدارس، لافتا إلى أن المكتبة يوميا تشهد زيارة 1500 فرد ومنهم ما لايقل عن 450 إلى 600 أجنبي.

فقرات فنية وأنشطة للكورال

وأكد الدكتور أحمد زايد، أن موقع مكتبة الإسكندرية يستعرض الفنون والآداب والعلوم والمسابقات التي تقدمها والأنشطة المناسبة لكل فئة عمرية، بالإضافة للفرق الفنية من كوروال وعزف، موضحا أن العاملين بالمكتبة هم مصدر فخر لمصر ويعملون بكل جهد لإعلاء شأنها وزيادة أعداد الزائرين لها.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن الأباء لابد أن يطوروا من مهاراتهم لاستيعاب قدرات أبنائهم، وأن يصنعوا صداقة مع أطفالهم لمعرفة ما يدور في عقولهم، مع مناقشتهم بشكل عقلاني في أي مشكلة يتعرضون لها أو تجربة جديدة يخوضونها، مؤكدا أن الصداقة والثقة بين الأب والابن لا غنى عنها.