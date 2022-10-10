سماع دوي انفجارات قوية في مدينة «زابوريجيا» بأوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي انفجارات قوية في «زابوريجيا» الواقعة جنوبي شرقي أوكرانيا، والتي ضمتها موسكو في وقت سابق، إلى الأراضي الروسية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تصريحات رئيس البلاد جو بايدن حول مخاطر الحرب النووية بالمتهورة، وقال بومبيو في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن مثل هذه التصريحات من أكبر الإخفاقات في سياسة «واشنطن» الخارجية في العقود الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.