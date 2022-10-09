أوكرانيا: مقتل 17 شخصا في هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، جراء هجوم صاروخي روسي على «زابوريجيا» جنوب شرقي البلاد، التي ضمته موسكو، إلى أراضيها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال القائم بأعمال رئيس البلدية الأوكراني أناتولي كورتييف، عبر «تليجرام»، إن الهجوم الصاروخي، أمس السبت، ألحق أضرارًا بالمباني السكنية وشوارع قطاع المنازل الخاصة بالمدينة.

وأشار كورتييف، إلى تدمير 5 مبانٍ خاصة وتضرر حوالي 40 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوامر روسية بتشديد الإجراءات الأمنية على «جسر القرم»

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر في وقت سابق، أوامر بتشديد الإجراءات الأمنية على «جسر القرم» إضافة إلى البنية التحتية التي تزود «شبه الجزيرة» بالكهرباء والغاز الطبيعي، فيما سيكون جهاز الأمن الاتحادي مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية.

بولشوك: عدد من الدول تعرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية

وأمس السبت، تعرض «جسر القرم» لتفجير بشاحنة مفخخة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص كانوا بسيارة قرب الشاحنة، كما أسفر الانفجار عن تعطل مسرب فيه واحتراق قطار لنقل الوقود.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، حالة الطوارئ القصوى في «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك إن العديد من الدول تعرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، موضحا أن بلاده لا ترفض المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

مسؤول روسي يشدد على ضرورة إقناع أوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات

وشدد بولشوك، على ضرورة إقناع أوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أكد مسؤولون وخبراء أمريكيون أن الجيش الأمريكي يشارف على استنفاد مخزوناته من الأسلحة المتطورة التي زود أوكرانيا بها، ولاسيما على صعيد الذخائر، وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأمريكية لكييف منذ 24 فبراير الماضي، أكثر من 16.8 مليار دولار.

وقال مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن المخزون الأمريكي من الصواريخ الموجهة المستخدمة في نظام «هيمارس» والتي يزيد مداها عن 80 كيلو متر، محدود،

بدوره، اعتبر رئيس تحرير صحيفة إيطالية، يدعى ماركو ترافاليو، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج عن سيطرة صانعيه، مضيفقا أن مصالح المسؤول الأوكراني، لا تتوافق مع مصالح شعبه، بل تتوافق أكثر مع مصالح شعوب أوروبا.

اقتصاديا، تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع اقتراب موسم الشتاء على خلفية الأزمة الاوكرانية، فيما تجمع نحو 8 آلاف شخص في وسط العاصمة الألمانية «برلين» بدعوة من حزب «البديل» اليميني للاحتجاج على سياسة حومة البلاد تجاه أزمتي الطاقة والتضخم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.