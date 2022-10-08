قطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بسبب قصف ليلي

قالت الشركة النووية الأوكرانية الحكومية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن قصفًا وقع ليلًا قطع خط الكهرباء الذي يغذي محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، ما أجبرها على التحول إلى مولدات ديزل طارئة، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وألقت روسيا وأوكرانيا باللوم على بعضهما البعض في قصف موقع أكبر محطة نووية في أوروبا، ما أدى إلى تدمير المباني وهدد بوقوع حادث نووي كارثي، وتضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إنشاء منطقة حماية لمنع المزيد من القصف.

جروسي: يجب حماية المحطة من القصف

وعلى الرغم من إغلاق مفاعلات زابوريجيا الستة، إلا أن الوقود النووي فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لمنع الانصهار النووي، ويتطلب ذلك إمدادًا ثابتًا بالكهرباء.

ونقلت الوكالة عن رئيسها رافائيل جروسي، قائلا: إن استئناف القصف الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية بالمحطة غير مسؤول بشكل كبير، ويجب حماية المحطة.

تحول المحطة إلى مولدات الديزل

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانًا سابقًا صادر عن شركة الطاقة النووية الأوكرانية، ذكر فيه أن المحطة تحولت إلى مولدات الديزل الخاصة بها بعد أن قطع القصف الخط الرئيسي الذي يتكون بـ750 كيلوفولت، ويمد المحطة بالطاقة الخارجية.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن جميع أنظمة السلامة بالمحطة تستمر في تلقي الطاقة وستعمل بشكل طبيعي، وقد تم إبلاغ خبراء الوكالة المتمركزين في زابوريجيا من قبل كبار موظفي التشغيل الأوكرانيين.