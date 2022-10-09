أوكرانيا: اندلاع حريق جراء قصف روسي على «زابوريجيا»

أعلنت السلطات الأوكرانية، اندلاع حريق في «زابوريجيا» جنوب شرقي البلاد، التي ضمتها موسكو في وقت سابق، إلى الأراضي الروسية،، جراء قصف ورسي بصواريخ، على منشأة بنية تحتية، وأشار المسؤول بالإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية أولكسندر ستاروخ، إلى خطر التعرض لهجمات روسية متكررة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، مضيفا عبر «تليجرام»، أن القائد العسكري سيحسن الوضع في المنطقة للأفضل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، شدد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، على أن «موسكو» كانت دائما مستعدة للمفاوضات مع «كييف»، وأشار أليكسي بولشوك رئيس الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة لدى الوزارة، إلى استجابة روسيا لطلب السلطات الأوكرانية لبدئها في نهاية فبراير الماضي.

وأضاف بولشوك، أن «كييف» كانت مستعدة لاتخاذ وضع الحياد الدائم والوضع غير النووي واجتثاث النازية ونزع السلاح مقابل ضمانات أمنية، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية عطلت عملية التفاوض مع الجانب الروسي بأمر من الدول الغربية التي لا تريد السلام في البلاد.

من الصعب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الوحدة تجاه العقوبات

من جانبها، أشارت الحكومة الإستونية، إلى تصدع صف الأوروبيين في العقوبات المفروضة ضد موسكو، وأقرت رئيسة الوزراء، الإستونية كايا كالاس، لصحيفة «التليجراف» البريطانية أن فرض عقوبات جديدة سيصبح أمرا صعبا وأشد وطأة على «الاتحاد الأوروبي».

وأوضحت كالاس، أنه من الصعب على «الاتحاد» الحفاظ على الوحدة تجاه العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أنه لم تتبق قطاعات كثيرة يمكن فرض عقوبات عليها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إنه ليس لديها ما تدلي به حول انفجار «جسر القرم»، مشيرة إلى أن الأوكرانيين يقاتلون، ويقررون بأنفسهم كيف ومتى وأين.

برنامج أوكراني لشراء الحطب والمواقد بـ 15.2 مليون دولار

اقتصاديا، وافقت الحكومة الأوكرانية، برئاسة دينيس شميجال، على برنامج لشراء الحطب والمواقد لمناطق خط المواجهة«دونيتسك-دنيبروبتروفسك-تشرنيجوف-خاركيف - سومي - خيرسون - نيكولايف - زابوريجيا»، بقيمة 563 مليون جريفنة «15.2 مليون دولار»، وقال رئيس الوزراء، إن شركة «السكك الحديدية» الأوكرانية ستقوم بإنتاج 6 آلاف موقد معدني متنقل و6 آلاف متر مكعب من الحطب لـ«خيرسون».

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن «أوسلو»، تستفيد بشكل غير لائق من أزمة الطاقة في أوروبا والأزمة «الروسية الأوكرانية»، وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أن النرويج، تستغل ارتفاع أسعار النفط والغاز غير آبهة بحلفائها الأوروبيين.

النرويج ستجني 109 مليارات دولار من قطاع النفط

وأوضح خبراء، أن النرويج، ستجني 109 مليارات دولار من قطاع النفط في عام 2022 بزيادة 82 مليارا عن العام الماضي 2021، وأشار الخبراء، إلى أن معظم المبلغ سيذهب إلى «صندوق الثروة السيادي»، الذي تجاوز احتياطيه تريليون دولار.