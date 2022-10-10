نيكاراجوا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد وصول «إعصار جوليا»

أعلنت حكومة نيكاراجوا، حالة الطوارئ القصوى بعد وصول «إعصار جوليا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وكانت رياح عاتية وأمطار غزيرة ضربت في وقت سابق، «منطقة بلوفيلدز» على الساحل الكاريبي لنيكاراجوا، فيما شهدت المنطة، اقتلاع أسطح وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة

وفي وقت سابق، قال «المركز الوطني للأعاصير» في الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن بيانات الأقمار الصناعية والرادار في نيكاراجوا أظهرت أن عين «إعصار جوليا» وصلت إلى اليابسة بالقرب من «بيرل لاجون»، مشيرا إلى أن إن سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة عندما ضرب اليابسة، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وكان «مركز الأعاصير الامريكي»، حذر في وقت سابق، من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

وشهدت أمريكا الوسطى في نهاية العام قبل الماضي 2020، إعصاري «إيتا» و«يوتا»، اللذان ضربا المنطقة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، كا أسفر الإعصارين عن أضرار بملايين الدولارات.