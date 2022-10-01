7 أحداث شهدها العالم في 24 ساعة.. أبرزها وفاة 23 شخصا بسبب إعصار إيان

شهدت 7 دول خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث مهمة، منها الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من وسط وغرب فنزويلا، وكذلك «إعصار إيان» الذي اجتاح اليابسة في ولاية «ساوث كارولينا» الأمريكية، كما شهدت فرنسا في استطلاع للرأي جديد، تراجع مستوى الثقة في رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون.وفي بريطانيا، أعرب أكثر من نصف المواطنين عن اعتقادهم أن رئيسة الوزراء ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها.

ولقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار في وسط وغرب فنزويلا.

وأشار مسؤولو هيئة الحماية المدنية بولاية «تاتشيرا الغربية»، إلى تضرر مناطق مختلفة في غربي فنزويلا ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الولايات المتحدة، اجتاح «إعصار إيان» اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، عصر أمس الجمعة، فيما ذكر «المركز الوطني للأعاصير» الأمريكي، أن من المتوقع حدوث تأثيرات الإعصار وهبوب عواصف مهددة للحياة على «ساحل كارولينا».

DESASTRE EN FLORIDA: Centro de Charleston, Florida: pic.twitter.com/E9JEuKlse3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 30, 2022

وكانت حصيلة ضحايا «إعصار إيان»في ولاية فلوريدا الأمريكية، ارتفعت إلى 23 قتيلًا، فيما أشارت سلطات فلوريدا، إلى إنقاذ أكثر من 700 شخص في المقاطعات المتضررة.

استطلاع: تراجع مستوى الثقة في الرئيس الفرنسي إلى 46%

وفي فرنسا، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة «هاريس إنتراكتيف» للأبحاث انخفاض المستوى الوطني للثقة في رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، إلى 46% في أدنى مستوى له منذ أكثر من ‏عام.

وأشار الاستطلاع، إلى انخفاض مستوى الثقة في ماكرون في شهر سبتمبر الماضي إلى 46%، بتراجع نقطتين عن شهر أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي بريطانيا، قال نحو 51% من البريطانيين في استطلاع للرأى، إن على رئيسة الوزراء البلاد ليز تراس الاستقالة من منصبها بعد أقل من 30 يوما من عملها، فيما قال 54% إن وزير الخزانة كواسي كوارتنج يجب أن يستقيل.

وقال 36 % من ناخبي حزب «المحافظين» الحاكم في البلاد، إن تراس ينبغي أن ترحل من منصبها، فيما 41% إلى رحيل وزير الخزانة.وسلط استطلاع رأي أجرته «يو جوف»، الضوء على الضرر الذي لحق بمكانة المسؤولة البريطانية وحزب «المحافظين» الحاكم بسبب الحزمة الضخمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشفت عنها حكومتها

ووقع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية، بسبب عدم الرضا عن خطة حكومة تراس الجديدة لدعم الاقتصاد ووسط أزمات غير مسبوقة تهدد البلاد..

وفي إيطاليا، كشفت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، أنها لم تتواصل مع والدها فرانشيسكو، منذ عقود بعد أن تبين أنه أدين بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات في سجن إسباني.

وتوفي فرانشيسكو نتيجة إصابته بسرطان الدم قبل بضع سنوات. وقال متحدث باسم ميلوني، لصحيفة «التليجراف» البريطانية، إن زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، توقفت عن رؤية والدها عندما كانت تبلغ «11 عاما» ولم تعد على اتصال به.

وأشارت «التليجراف» البريطانية، إلى أن فرانشيسكو، بعد فشله في المطاعم في «جزيرة جوميرا»، تم ضبطه وهو يحاول تهريب 1500 كغ من القنب من المغرب إلى إيطاليا في 1995، فيما قضت محكمة في بالما الإسبانية، بالسجن 9 سنوات على والد ميلوني في 1996.

إدانة أممية للهجوم على مركز تعليمي في «كابول» الأفغانية

بدوره، أدان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الشنيع الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية «كابول».

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية «كابول»، خالد زدران، إن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في المركز التعليمي، الواقع في منطقة «داشت إي بارتشي» غرب العاصمة «كابول»، مشيرا إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 27 آخرون.

وأكد جوتيريش، في بيان، أن التعليم حق أساسي ومحرك أساسي للسلام والتنمية المستدامين، وجدد المسؤول الأممي الدعوة لكافة الأطراف لحماية حقوق جميع الأفغان، بصرف النظر عن العرق أو الجنس، في الحصول على التعليم بأمن وأمان.

وفي العراق، نفت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، انتشار مسلحين مجهولين في مناطق مختلفة، وقالت في بيان، إن القوات الأمنية هي من تمسك بزمام الأمور في جميع المحافظات.

الإعلام الأمني العراقي: أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح

وأشارت الخلية الأمنية، إلى أن هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.