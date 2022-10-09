إعصار «جوليا» يتوجه نحو شرق أمريكا الوسطى

أعلن «مركز الأعاصير» الأمريكي، تحول العاصفة الاستوائية «جوليا»، مساء أمس السبت، إلى إعصار، متوجهة نحو شرق أمريكا الوسطى، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال «المركز الأمريكي» إن «إعصار جوليا»، متوجه بسرعة نحو نيكاراجوا، مشيرا إلى أن الإعصار قد يتسبب في حدوث سيول في جنوبي المكسيك خلال الأيام المقبلة.

إعصار «جوليا» محمل برياح بلغت 120 كيلومترا في الساعة

وأشار «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير»، إلى مرور«جوليا» بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي، محملة برياح تبلغ 120 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، حال التأهب القصوى في «سان أندريس»، على خلفية «إعصار جوليا».

وأضاف «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير» إن عاصفة «جوليا» الإستوائية، تقع على بعد 15 كيلومترا من جزيرة «سان أندريس» وحوالي 225 كيلومترا من ساحل نيكاراجوا.

وأوضح المركز الأمريكي، أن من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية جراء «إعصار جوليا» تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، المتوقعة حتى غدا الاثنين.

توقعات بضعف «إعصار جوليا» تدريجيا أثناء عبوره نيكاراجوا

وتابع «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير»» قائلا، إن بعد وصول «إعصار جوليا» إلى اليابسة في نيكاراجوا، من المتوقع ضعفه تدريجيا أثناء عبوره البلاد، قبل الانتقال شمالا على طول سواحل المحيط الهادي في: هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، اليوم وغدا والاثنين.

وفي سياق متصل، قالت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريو، إن من المتوقع وصول «إعصار جوليا» إلى اليابسة، اليوم الأحد على شكل إعصار من الفئة الأولى بين «أورينوكو» و«لاجونا دي بيرلاس» على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وفي وقت سابق، استعدت وزارة الأشغال العامة في السلفادوربآلات لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالإعصار، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويرك تايمز» الأمريكية.