ممثل روسيا بمجلس الأمن: تايوان جزء من الصين.. وأمريكا تستخدم القوة لحمايتها

قال ممثل الاتحاد الروسي في مجلس الأمن، إن بلاده أعلنت منذ أيام عن الأسباب والأهداف من الاستفتاء الذي قامت به بشأن ضم 4 أقاليم اوكرانية، وظهرت النتائج بالموافقة على ضم الأقاليم الأربعة إلى روسيا، بالرغم من الوضع الأمني الصعب، لافتا إلى أن السواد الأعظم من المصوتين فضلوا التصويت لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 69% بمنطقة خرسان و97% في دونيتسك، وقد كان قرارا حرا من قبل المواطنين في الأقاليم.

وأوضح ممثل الاتحاد الروسي في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن الاستفتاء يتسق تماما مع مبادئ القانون الدولي على الرغم من مساعي الغرب والأمين العام لإثبات عكس ذلك، لافتا إلى أن الأمين العام قرر أن يتحدث بالإنابة عن الأمم المتحدة بأثرها، وأكثر من 100 مراقب دولي من مختلف البلاد راقبوا الاستفتاء وأقروا بالنتائج وشرعيتها، ولكن واشنطن كان لها الصوت الأعلى في النقد وتتحدث عن السلام الإقليمي لأوكرانيا بالرغم من أنها أعلنت استخدام القوة لحماية تايوان وهي جزء لا يتجزأ من الصين، وهو مثال واضح للمعاير المزدوجة التي تعتمدها أمريكا.