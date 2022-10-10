أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة

شهدت البلاد حالة من اضطراب الطقس خلال الفترة الماضية، بسبب منخفض الهند الموسمي، وليحل محلها مرتفع العروض الوسطي ذات الرياح الشمالية الباردة نسبيًا القادم من جنوب أوروبا، ليسود طقس مائل للحرارة خلال اليوم، وذلك وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، عن حالة الطقس اليوم فأن مع ساعات النهار، يكون مائل للحرارة على كافة الأنحاء، لطيف خلال الليل، وتنخفض درجات الحرارة ليكون مائل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل بسبب نشاط الرياح.

وأضاف بيان الأرصاد أن الفرصة تكون مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء في جمهورية مصر العربية وفق بيان هيئة الأرصاد.

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 28 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 34 - 23.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 27 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 28- 20.

سيوة 27 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 29 - 21.

كاترين 27 - 15.

رأس سدر 31 - 21.

نخل 28 - 14.

طابا 29 - 23.

نويبع 31 - 24.

حلايب 31 - 24

شرم الشيخ 32- 25

الغردقة 30 - 24

مرسى علم 31-24

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31- 19

قنا 33- 21

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 21

الوادي الجديد 32- 18

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 34 - 24

رأس حدربة 32 - 23