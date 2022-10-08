حالة الطقس غدا في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة ونسبة سقوط الأمطار 40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالبحيرة والتي تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع حركة خفيفة للرياح على مختلف مدن ومراكز المحافظة، يأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات الطقس في عدد من المحافظات، حيث شهد العديد منها سقوط أمطار خفيفة اليوم.

وتختلف حالة الطقس غدا بالبحيرة حيث تشهد مدن إدكو، رشيد، والمحمودية موجة من الطقس البارد، كونها مدن ساحلية يختلف الطقس بهم عن باقي مدن المحافظة، كما تتعرض تلك المدن إلى تكوّن غيوم جزئية على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا بالبحيرة لطيف ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس غدا في البحيرة جوا لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد طقسا غائما جزئيا على كافة الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا.

درجات الحرارة في حالة الطقس غدا بالبحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة الأمواج في البحر المتوسط، بشواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، حيث يصل ارتفاعها من ( 1 : 1.5 ) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمي في البحيرة غداً في العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية.