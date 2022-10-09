خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات اليوم.. بينها الإسكندرية والبحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث أوضحت أنّه سيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حاراً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ولطيف مساءً.

أمطار بنسبة 40%

ويشهد اليوم الأحد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً، وغائم جزئياً على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للحرارة لطيف غائم جزئي أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%.

فيما يأتي طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد مشمس نهاراً وسط حركة نشاط الرياح.

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بات المواطنون يشعرون تدريجيا ببدايات الخريف، إذ أن بدايات فصل الخريف جاءت جغرافية وليست مناخية، بحسب اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل.

4 مناطق تشهد سقوط أمطار

واستطرد: «بدأت الأجواء في فترات الليل تميل للبرودة خصوصا في الأماكن المفتوحة والمكشوفة والمناطق القريبة من السواحل الشمالية، كما نوهت الهيئة بزيادة فرص هطول الأمطار، وهو ما شهده عدد من المناطق بالإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ».

وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الأحد 28 بينما الصغرى 21.

درجة الحرارة في الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 21.

درجة الحرارة في شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 25.

الطقس في العلمين الجديدة العظمى 27 والصغرى 21.

درجة الحرارة في العريش العظمى 27 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الغردقة 31 العظمى بينما الصغرى 25.