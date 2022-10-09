الأرصاد: انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

انخفاض للحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شمال البلاد يشهد أجواء خريفية بامتياز حيث تنخفض درجات الحرارة لتكن أقل من 30 درجة على القاهرة الكبرى، وتستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تنشط على مسطح البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

سقوط الأمطار

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة مستمرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.