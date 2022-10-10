20 صورة ترصد قرب افتتاح مشروعات بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

إنجاز تاريخي سطّره عمال مصريون في مدينة شرم الشيخ، من خلال تنفيذ 31 مشروعا سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال التشطيبات، استعدادا لعقد قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنفيذ 27 مشروعا أساسيا، و4 مشروعات فرعية بمدينة شرم الشيخ في خمسة أشهر فقط، مشيرا إلى أن ذلك يعد زمنًا قياسيا.

10 آلاف عامل ومهندس أبطال الملحمة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الملحمة التي تُنفذ في مدينة شرم الشيخ أبطالها 10 آلاف عامل ومهندس عملوا ليلا ونهارا للانتهاء من المشروعات التي جرى التخطيط لها، في إطار تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ووجه المحافظ الشكر إلى عمال ورجال مصر علي هذا الإنجاز التاريخي الذي سيشاهده العالم في مدنية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم كل العاملين في المشروعات عقب انتهاء المؤتمر، تقديرا للمجهود المبذول لإنجاز الأعمال في وقت قياسي.

20 صورة ترصد اللمسات الأخيرة لمشروعات شرم الشيخ

وحصلت «الوطن» على مجموعة من الصور التي توضح قرب انتهاء مشروعات تطوير شرم الشيخ قبل انعقاد قمة المناخ، ويظهر العمال المصريون وهم يضعون اللمسات النهائية للمشروعات المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل وطوال شهر أكتوبر.

يذكر أن أبرز المشروعات التي سيتم افتتحها في شرم الشيخ هي الممشى السياحي الجديد، وتطوير خليج نعمة، ومركز الرصد الأمني، ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، والحديقة المركزية، وتطوير السوق التجاري القديم، والكباري والمحاور المرورية، وتوسعة وإنشاء طرق جديدة، وإقامة ميادين جديدة.