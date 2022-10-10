أخبار المحافظات.. 30 مصابا في حادث بالسويس ومصرع شخصين إثر انهيار منزل بالمنيا

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة عدة وقائع مختلفة، كان أبرزها فض محتويات شقة بالدقهلية عقب ضبط كمية كبيرة من الآثار بداخلها، قارب عددها على 300 قطعة، وتم معاينتها من جهات التحقيق وفريق أثري ثم تشكيلي للتأكد من أثرية المضبوطات.

حبس تاجر آثار في الدقهلية

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تاجر آثار بحوزته 295 قطعة أثرية، وأشارت المعاينة الأولية لها إلى أن القطع أثرية وتعود إلى العصور الفرعونية المختلفة، وبينها «تابوت» متوسط الحجم.

وأمرت جهات التحقيق، اليوم، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مصادرة كافة القطع لاستكمال فحصها والتأكد من أثريتها بالكامل بعد انتدب فريق مختص من الأثريين.

مرض «عروس الغربية» يهزمها بعد زفافها

وفي واقعة أخرى، توفيت زوجة شابة تدعى «إيمان العسال»، 25 عاما، والتي عرفت بـعروس الغربية، بعد زفافها بشهرين بسبب إصابتها بمرض نادر تعايشت معه سنوات طويلة.

وقال معتز العسال، الشقيق التوأم للعروس إيمان، لـ«الوطن» إن شقيقته كانت تعاني من مرض مناعي منذ صغرها وكانت تُعالج منه، مشيرا إلى أنها كانت تتعايش معه ولم يتوقعوا أن تفارق الحياة بسببه بعد دخولها مستشفى طنطا الجامعي، قائلا «تعددت الأسباب والموت واحد أمر الله ونفذ».

مصرع شخصين وإصابة 7 في انهيار منزل بالمنيا

وفي المنيا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بينهم 4 أطفال إثر انهيار منزل شمال مدينة ملوي جنوب المنيا، وجميع الضحايا من عائلة واحدة وكانوا يقطنون بالمنزل المنهار المكون من 3 طوابق، والذي سقط جزئيا ثم كليا فجر أمس الأحد.

إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس

كما تعرض أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات للانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق «القطامية - السخنة» قرب السويس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا بكدمات وجروح مختلفة.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى السويس العام على عدم وجود أي وفيات في الحادث.