انهيار منزل في إحدى قرى ملوي دون إصابات

تعرض منزل ريفي للانهيار بقرية «أم قمص» بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، دون أضرار بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إخلاء المنزل وفصل الكهرباء والمياه

وتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار عقار بقرية «أم قمص» بمركز ملوي.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، وتبين انهيار عقار ملك «ع. م»، وتم إخلاء المنزل، وفصل الكهرباء والمياه حفاظا على المارة، دون أضرار بشرية.

مساعدات مالية وعينية لمالك المنزل

من جانبه، كلف محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفريق التدخل السريع والإغاثة بالمديرية بالتوجه على الفور إلى موقع انهيار المنزل وتقديم المساعدات وتفقد وكيل التضامن آثار الانهيار والذي لم ينتج عنه خسائر في الأرواح أو إصابات، وقد تم تقديم المساعدات المالية والعينية لمالكه.

ووجه وكيل التضامن بسرعة حصر الخسائر لتطبيق القرار الوزاري برقم 86 لسنة 2019 الخاص بالتعويضات ومتابعة الأسرة المنكوبة أول بأول لتلبية احتياجاتها حيث أنها من الأسر المستفيدة ببرنامج تكافل وكرامة.

ووجه محافظ المنيا، في وقت سابق، بالإسراع في إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال بقري المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات.