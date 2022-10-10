مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من دول أوروبية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الاثنين، 93 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل على متنها حوالي 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول.

وصول 14 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 14 ألف سائح على متن 93 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، موضحا أنه من المقرر وصول 75 رحلة إلى مطار الغردقة، و18 إلى مطار مرسى علم.

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر لـ«الوطن»، استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وعلي رأسهم الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشيك، وهؤلاء السياح الأكثر وصولا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار «عثمان»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90 ٪ من حوالي 15 جنسية أجنبية، فضلت إقامة إجازتهم على شواطئ الغردقة ومرسى علم والتي أصبحت وجهة سياحية ومقصدا سياحيا عالميا.