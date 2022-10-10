طقس الغردقة اليوم: انخفاض درجات الحرارة ونشاط خفيف للرياح

يشهد طقس الغردقة، اليوم الاثنين، نشاطا ملحوظا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع انخفاض درجات الحرارة، كما بلغت سرعة الرياح 23 كم /الساعة، وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما تبعه استقرارا في حركة الملاحة البحرية.

انتعاش الرحلات البحرية

ومع استقرار الأحوال الجوية، تشهد الغردقة انتعاشة في حركة الرحلات البحرية، حيث أبحرت عشرات المراكب إلى جزر الغردقة البحرية، خاصة جزيرة الجفتون لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الشعاب المرجانية في أجواء رائعة ومتستقرة تشهدها حركة الملاحة البحرية.

وتبحر المراكب السياحية في التاسعة صباحا وتعود في الرابعة مساء، حيث تمتلك الغردقة أكثر من 29 جزيرة ومحمية طبيعية تستقبل آلاف الزائرين يوميا عبر عشرات المراكب السياحية.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وفي سياق آخر، يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم آلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران السياحية منتظمة وشارتر قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول وإنهاء إجراءات الوصول واستقبال والنقل للسائحين والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة في أسرع وقت.