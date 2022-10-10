روسيا وأوكرانيا.. «موسكو» ترد بقسوة على تفجير جسر القرم

تتواصل تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا، بعد الاستهداف الروسي للعاصمة الأوكرانية كييف بأربعة صواريخ على الأقل، بينما تعرضت مدن أوكرانية أخرى إلى هجوم روسي، وفق ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية، في هجمات جاءت بعد يوم واحد من تفجير جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم، وإعلان الأوكرانيون مسؤوليتهم عنه، مؤكدين إنها البداية.

وذكرت صحيفة جارديان، أنّ القصف الروسي استهدف العاصمة الأوكرانية بما لا يقل عن أربعة صواريخ، صباح اليوم، مشيرة إلى أنها الضربات الأولى التي تطال كييف منذ عدة أشهر، إذ سمع مراسلو الجارديان في كييف عدة صواريخ، تمر فوق الرأس مع ضربة واحدة على الأقل، في حين سُمع انفجار رابع بعدها بقليل.

أزمة روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد على قصف جسر كيرتش

ونقلت الصحيفة البريطانية، في سياق تغطيتها لأخبار أزمة روسيا وأوكرانيا، أن الأوكرانيين كانوا يستعدون لرد روسي قاس، بعد الانفجار الذي أسفر عن سقوط جزء من جسر كيرتش، الرابط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول.

واستهدف القصف الروسي مدينة زابوريزجزه التي تعرضت إلى القصف لليوم الثالث على التوالي، ومدينة ميكولايف الساحلية، وتأتي هذه الضربات في أعقاب تقارير عن تصاعد نشاط القاذفات الاستراتيجية الروسية ببعض الصواريخ التي أطلقت من منطقة بحر قزوين.

سقوط ضحايا في قصف «كييف»

من جانبه، أكد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، وجود عدة إصابات على أشياء من البنية التحتية الحيوية للمدينة، لافتًا إلى سقوط ضحايا، فيما تعمل خدمات الإنقاذ على الأرض.

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، إنّ الضربات الصاروخية الروسية التي طالت عدة مدن، صباح اليوم، كانت بمثابة إشارة إلى العالم كي يتحرك للرد على روسيا بقوة.

الرئيس الأوكراني يعلق على هجوم كييف

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي على استهداف كييف: «إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض»، مؤكدا أن هناك «للأسف قتلى وجرحى»، داعيا مواطنيه إلى عدم ترك الملاجيء.

وكان مراقبون أكدوا أن الرد الروسي على تفجير جسر كيرتش سيكون قاسيا، في وقت كان تفجير الجسر مجرد انتصار دعائي لأوكرانيا وليس ذي أثر كبير.