الرئيس الأوكراني: قتلى وجرحى في موجة القصف الروسي علي «كييف»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى والجرحى في موجة القصف التي طالت العاصمة كييف ومدنًا أوكرانية أخرى، صباح اليوم.

سقوط صاروخ بالقرب من مكتب «زيلينسكي»

ومن جهته قال مسؤول حكومي أوكراني، اليوم الاثنين، إنّ أحد الصواريخ سقط في شارع فلاديميرسكي،ِ غير بعيد عن مكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي في العاصمة كييف، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف روسي على كييف

وتعرضت العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى لهجوم صاروخي مستمر يوم الاثنين، بعد يوم من اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا بالإرهاب، بسبب هجوم على جسر يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

وسمع دوي انفجارات كبيرة حول المدينة في أول هجوم على العاصمة الأوكرانية منذ شهور.