3 انفجارات مدوية تهز كييف.. وتصاعد أعمدة الدخان من مبان وسط المدينة

هزت 3 انفجارات مدوية، على الأقل، العاصمة الأوكرانية «كييف»، وأشار شهود إلى سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من مبان وسط المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي

وفي وقت سابق، أشار عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إلى وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «كليتشكو» أنه يتم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية تصديها لهجمات روسية في مناطق «أوزاريانيفكا - كاميانكا - بيرفومايسكي - نيفلسكي»، فيما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرة روسية من طراز «سو 25» و3 طائرات دون طيار و3 صواريخ «كيه أتش 59».

وشن الطيران الأوكراني، أمس الأحد، 24 غارة جوية على مواقع القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.