زيلينسكي يتهم موسكو بتدمير أوكرانيا.. ومترو كييف «ملاذ» الأوكران من قصف روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ موسكو تعمل على تدمير بلاده ومسح وجودها من على وجه الأرض.

وأضاف زيلينسكي، أنّ 4 أشخاص قتلوا في قصف روسي على مدينة سلافيانسك في مقاطعة دونيتسك، بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي لكييف، صاروخين فوق ميكولايف جنوبي البلاد، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وهزّت عدة انفجارات في جيتومير وسط أوكرانيا وفي دينيبرو شرقها وخميلينيسك غربها، اليوم، بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي دمر جسرا رئيسيا يربط روسيا وشبه جزيرة القرم.

محافظ كييف يحول المترو إلى ملاجئ من القصف الروسي

وذكرت السلطات الأوكرانية، أنّ قصف منشآت البنية التحتية للطاقة في المنطقة أدت إلى تعليق عمل خطوط المترو في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحويله إلى ملاجئ بسبب الضربات الروسية، وبدأ محافظ كييف عمليات الإنقاذ وإغلاق الشوارع المركزية، وشهدت مدينة لفيف غرب أوكرانيا انقطاع جزئي للكهرباء عقب الانفجارات.