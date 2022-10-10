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عاجل.. انفجارات قرب مكتب الرئيس الأوكراني في كييف

روسيا تنشر نحو 20 ألف جندي على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

كتب:

حسن رمضان
08:20 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الرئيس الأوكراني - فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني - فولوديمير زيلينسكي

أعلنت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجارات قرب مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشرت روسيا نحو 20 ألف جندي على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا، فيما فرضت «مينسك» حظرا للطيران على الحدود مع أوكرانيا.

3 قتلى على الأقل جراء القصف الروسي لكييف

وفي وقت سابق، دوت انفجارات في مدن أوكرانية أخرى بسبب القصف الروسي، فيما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أنّ 3 قتلى على الأقل قضوا جراء القصف الروسي الذي استهدف العاصمة كييف.

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بقلم حسن رمضان