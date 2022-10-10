تفاصيل مؤثرة في وفاة طبيب بالمنوفية.. تزوج من 5 أشهر ولم يتسلم تكليفه

قبل 5 أشهر فقط تزوج الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح الذي وافته المنية مساء أمس، بعد أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية، تاركا خلفه إرثا كبيرً من الحب زرعه في قلوب من تعاملوا معه.

أصدقاء الطبيب: كان من خيرة الشباب في الكلية

وقال محمد صلاح، أحد أصدقاء الطبيب الشاب، إن الراحل لم يستلم تكليفه الحكومي وكان يتوقع الحصول عليه الثلاثاء المقبل حتى يتسنى له اختيار التخصص الذي سيعمل فيه، مشيرًا إلى أن الفقيد كان محبوبا من الجميع ولا يتأخر عن مساعدة أي فرد.

وأضاف صديق الطيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعدادا كبيرة من أصدقائه شاركوا في زفافه خاصة بعد أزمته الصحية في القلب، مشيرًا إلى أن الراحل متوفقًا في الدراسة وكان الأول على دفعته حتى التخرج من كلية الطب، والجميع كان يتوقع له مستقبلا كبيرا.

من جانبه، أكد محمد حشيش صديق الطبيب الشاب، لـ«الوطن»، أن القلوب حزينة على وفاة عبدالرحمن الذي كان نموذجا في حسن الخلق والاحترام، لم يتأخر عن مساعدة طالب أو شخص آخر بكل كان بجوار الجميع.

آخر ما نشره الطبيب الشاب قبل وفاته

وغلب على الطبيب الشاب عبدالرحمن طابع التدين، وهو ما ظهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما أن بعض المنشورات تتحدث عن خدماته المستمرة لأصدقائه في الكلية وشرحه المنهج لهم، وكان آخر ما نشره الشاب الراحل تحذيره من انتشار موجة برد، مطالبا الجميع بتوخي الحذر لعدم نشر العدوى بينهم.

حزن في المنوفية لوفاة طبيب شاب بأزمة قلبية

الجدير بالذكر، أن الدكتور عبدالرحمن صلاح الطبيب الشاب رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية ألمت به دخل على إثرها العناية المركزة وتوفي مساء أمس، وسط حزن شديد من الأطباء في المنوفية.