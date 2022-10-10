خريطة قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. المواعيد والأماكن

قالت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، إن اليوم الاثنين، ستجرى أعمال الصيانة الدورية لتغيير أسلاك أو صيانة لوحات توزيع الجهد أو تغير الأعمدة الكهربائية داخل عدد من القرى بنطاق المحافظة، وذلك بدءا من الساعة الـ9 صباحا وحتى 3 من مساء اليوم.

قطع التيار الكهربائي للصيانة

وأضافت وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في مركز فوة وقرية سنديون ومركز الكلى وقرية شمشيرة، وفي نطاق مركز سيدي سالم سيتم قطع التيار الكهربائي عن قريتي إصلاح شالما التفتيش، وبنطاق مركز قلين سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية البكاتوش والعزب التابعة لها.

أماكن قطع التيار الكهربائي

كما سيتم قطع التيار الكهربائي بنطاق مركز الرياض، بقرية المجد والعزب التابعة لها، وقرية السيد خليل وفي ومحطة مياه بحر بصيص وقرية السنجابي، وكذلك بنطاق مركز سيدي سالم بقرية الملاحة والعزب التابعة لها، كما سيتم قطع التيار الكهربائي بنطاق مركز الحامول عن قرى 58 و59 و61 و62 و63 الخاشعة، وفي نطاق مركز بيلا بقرية الكوم الطويل والعزب التابعة لها.

وأوضحت أيضا أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرى القرضا وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وفي نطاق مركز فوة عن قرية أبو دراز، وفي نطاق مركز بلطيم سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية الخاشعة وقرية أبوشعلان.

كما تشمل خريطة قطع التيار الكهربائي بكفر الشيخ، مركز مطوبس في قرى أبو خشبة وخليج بحري وأرض الجمعية، وقرية خان الجني والعزب التابعة لها، وقرية برمبال وجزء من قرية منية المرشد، وقرية الفقي والعزب التابعة لها، وقرية الشاعر والعزب التابعة لها، وقرية البرانية والعزب التابعة لها.