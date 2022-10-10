ضبط 6 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان في حملة بمدينة العبور

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بمدينة العبور، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، حيث جرى المرور على المراكز المختلفة والموجودة بالمدينة.

حملة على مراكز علاج الإدمان في العبور

وشهدت الحملة المرور عل 6 مراكز لعلاج الإدمان، ما أسفر عن ضبط 5 مراكز تدار بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر لعدم وجود ترخيص ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وجاري استخراج قرار غلق إداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود حملة متابعة مراكز علاج الأدمان

كما أسفرت الحملة عن وجود مركز واحد حاصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وحُرر محضر إداري لوجود سلبيات جسيمة وعدم إتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم التنبيه مشدداً بتلافي هذه السلبيات.

دورة تدريبية لإدارة العلاج في القليوبية

في سياق آخر، أقيمت الدورة التدريبية لإدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن العلاج الحر بالمديرية داعم للمنظومة الصحية والتى تمس المواطن، حيث يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين المستشفيات الخاصة ومديرية الصحة من أجل سلامة وصحة المواطنين وللصالح العام، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.