تحسن الطقس في الإسكندرية وإلغاء حالة الطوارئ.. العظمى تسجل 26 مئوية

شهدت الإسكندرية تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، اليوم الاثنين، ما ترتب عليه إصدار شركة الصرف الصحي لقرار بإلغاء حالة الطوارئ التي دامت لمدة 3 أيام تحسبا لهطول أمطار متوسطة، وهو ما لم يحدث.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية يشهد تحسنا اليوم الاثنين، حيث تبلغ درجات الحرارة 26 للعظمى و21 للصغرى، مع سرعة رياح تصل إلى 19 كيلو مترا في الساعة، ونسبة سقوط أمطار لا تتجاوز 5%.

إلغاء حالة الطوارئ في الإسكندرية

وقال اللواء مهندس، حمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنه تقرر إلغاء حالة الطوارئ بالشركة وعودة حالة العمل الي عادية، وذلك بعد إعلانها مساء الجمعة الماضية أي استمرت لمدة 3 أيام.

واضاف نافع لـ«الوطن»، أنه تم التعامل الأمثل مع التغيرات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية ومع تحسن الطقس، وفقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تقرر عودة السيارات والبدلات إلى أماكنها، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

التعامل مع الطقس في الإسكندرية

وأكد رئيس الشركة، أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ إلا أنهم يعملون لمواجهة أي طارئ يحدث، لذا تقرر تمركز 3 سيارات بكل منطقة، و10 سيارات بالطوارئ، و3 بدالات بالمعدات المركزية، تكون جاهزه علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين بعد التحسن

من جهته أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لـ«الوطن»، أن شواطئ الإسكندرية متاحة للمواطنين مع تحسن حالة الطقس ورفع الرايات الخضراء شرقا، والصفراء غربا، في ظل عودة انخفاض الأمواج مجددا.

يذكر، أن أمطارا خفيفة سقطت على مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، ولم تتسبب في أي تراكمات للمياه، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.