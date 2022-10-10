تامر حسني يتذيل قائمة إيرادات الأفلام.. «بحبك» يُحقق 35 ألف جنيه خلال يوم

تذيل فيلم بحبك، بطولة الفنان تامر حسني، قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بالسينمات، إذ جاء في المركز السادس والأخير، بعد مرور نحو 3 أشهر على طرحه في دور العرض.

54 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بحبك

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم بحبك لـ تامر حسني، أمس الأحد، موضحًا أنّه حقق 35 ألف جنيه فقط، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه في الأسبوع الأولى من شهر يوليو الماضي، 54 مليون جنيه بدور العرض المصرية.

ويُشارك في بطولة فيلم بحبك، بجانب الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني أيضًا.

تامر حسني يواصل التحضيرات لفيلمه الجديد مع المخرجة سارة وفيق

وفي سياق متصل، أعلن الفنان تامر حسني، مؤخرًا، عن بدء تحضيرات فيلمه الجديد، مع المخرجة سارة وفيق، إذ يواصل حاليًا البحث عن موهبة شابة جديدة تتعاون معه في الفيلم المُرتقب تصويره خلال الفترة المُقبلة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن 9 لـ 13 سنة ولاد وبنات موهوبين جداً في أسرع وقت».

طرح فيلم حظك اليوم لـ كريم قاسم.. 12 أكتوبر

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض، فيلمًا جديدًا بعنوان «حظك اليوم»، اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الجاري، بطولة الفنان كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومراد مكرم، ومروان يونس، وفاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.