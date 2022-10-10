إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة ودراجة نارية «تروسيكل»، على الطريق الدائري بنطاق مدينة الفيوم، أمام مدخل السلخانة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، تحت إشراف المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على الطريق الدائري أمام مدخل السلخانة، وتبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب حسب حالته.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.