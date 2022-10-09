إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارتين، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين، وفقدا إحكام السيطرة عليهما، فاصطدما معاً، وتعالت صرخات مستقليهما، الذين أصيبوا بحالة من الهلع والرعب جراء الحادث.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين، وأبلغوا شرطة النجدة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود 3 مصابين من أسرة واحدة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت على الفور، قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل جرزا، وتبين وجود 3 مصابين من أسرة واحدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيداً لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.