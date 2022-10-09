إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالغربية

أصيب 12 شخصا، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» بالقرب من قرية نواج التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بإصابة عدة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على طريق طنطا كفر الشيخ، بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات مابين خطيرة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

رفع حطام الحادث

وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.