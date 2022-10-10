ضبط 3755 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 5 آلاف قضية متنوعة

يأتي ذلك في إطار ضبط كافة المخالفات والظواھر السلبیة التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحدیدیة، وداخل القطارات، وأسفرت جھودھا عن ضبط 2005 قضايا متنوعة.

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 3755 قضیة سرقة تیار كھربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمھوریة، لإحكام السیطرة الأمنیة ومواجھة الجریمة بشتى صورھا.