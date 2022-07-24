ضبط 1363 قضية حجب سلع غذائية و15 ألف سرقة تيار كهربائي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة، كما جرى ضبط 24٫460 طن قمح محلي محظور تداوله خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبه عن التوريد والاتجار به في السوق السوداء، بحوزة مالك مخزن لتجارة الغلال دون ترخيص بمحافظة المنيا، فضلا عن ضبط 9 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من القمح بكمية تقدر بـ21,105 طن، وضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 163 قطعة «16 قطعة صوتية – 44 قطعة ضوئية – 103 ملصقات».

جهود شرطة البيئة والمسطحات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 16 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط 3 قضايا عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود رخصة مزاولة النشاط – عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة – عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية بنطاق مديرية أمن القاهرة، وضبط 14 قضية إلقاء مخالفات الصرف الصحي – رسو مخالف بنطاق مديريات أمن القاهرة – الجيزة – القليوبية.

ضبط 15456 قضية سرقة تيار كهربائي

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن ضبط 2911 قضية متنوعة في مجال مخالفات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 15456 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 157 قضية فى عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 82 قضية متنوعة، أبرزها في مجال «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص».

وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات الإسكندرية، مطروح، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، والمنيا»، وأسفرت القوافل عن استخراج 11513 بطاقة رقم قومي، و38833 مصدرا مميكنا.

وجرى إيفاد مأموريات لعدد 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وجرى إيفاد مأموريات فنية – قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية - النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.