ضبط 2421 قضية في القطارات و5230 سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 2421 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 5230 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.