موعد تشغيل مشروع كايرو بايك.. يتزامن مع قمة المناخ

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه يتم متابعة الإجراءات الأخيرة تمهيدا لإطلاق موعد تشغيل مشروع كايرو بايك لتشجيع وسائل الانتقال الآمنة والنظيفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المشروع يشجع استخدام الدراجات كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة وهو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

الاستعداد لقمة المناخ بمشروع كايرو بايك

وفيما يتعلق بموعد تشغيل مشروع كايرو بايك، أوضح محافظ القاهرة أن كايرو بايك أو دراجة القاهرة يتزامن مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) وهو ما تنفرد به العاصمة عن غيرها من المحافظات، ويساهم المشروع في تسهيل الممارسات الصحية والبيئية والحد من الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الكثافات المرورية وسط البلد والحد من استخدام السيارات الخاصة والحفاظ على البيئة.

تجهيز المحطات بالدراجات ضمن مشروع كايرو بايك

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم تجهيز عدد من المحطات بالدراجات تمهيدا لتحديد موعد تشغيل مشروع كايرو بايك، حيث تشهد المرحلة الأولى تشغيل نحو 250 دراجة ليصل العدد تدريجيا لـ500 دراجة وتوزيعها على 45 محطة في مناطق وسط البلد وتصل المحطات إلى رمسيس وممشى أهل مصر وجاردن سيتي والزمالك ويتم ربط تلك المحطات بمحطات مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام من أجل خدمة أفضل للمواطنين من مختلف الأعمار.

محطات كايرو بايك تعمل بالطاقة الشمسية

وتعمل محطات كايرو بايك بالطاقة الشمسية ومؤمَّنة بكاميرات المراقبة لضبط منظومة العمل والحد من أي تجاوزات، علاوة على أن الدراجات مجهزة بخاصية التتبع للتعرف على خط السير، وتتمتع بعدة مزايا منها الكاوتش غير قابل لأي خرق بسهولة وبها 7 سرعات، أيضا يتم السماح بحجز الدراجة عبر تطبيق على الإنترنت ويمكن استئجار الدراجة أي مدة تبدأ من ساعة حتى يوم كامل أو أسبوع أو شهر مع سداد إيجار بسيط لتكون في متناول الجميع.

وتابعت محافظة القاهرة أن اختيار أماكن المحطات كان وفق دراسة منها قربها من محطات المترو والجراجات ووضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن السكان والجمهور من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.