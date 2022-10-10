الرعاية الصحية: تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل عيادة جديدة لمتابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

3 عيادات لمتابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّه ترتفع بذلك عدد عيادات متابعة الحمل بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر إلى إجمالي 3 عيادات، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرأة الحامل من منتفعات التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أنّه يتم الكشف والتشخيص وتقديم العلاج للمرأة الحامل بعيادات متابعة الحمل على يد نخبة من أمهر أطباء النساء والتوليد من الاستشاريين والأخصائيين، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرأة الحامل والجنين بمعايير قياسية.

6 خدمات للمرأة الحامل

وأوضحت أنّ خدمات الرعاية الصحية المقدمة بعيادات متابعة الحمل، تشمل 6 خدمات، وهي «متابعة الحمل من أول يوم في الحمل وحتى الولادة، ومتابعة حالات الحمل شديد الخطورة مثل الحمل ذو المشيمة المتقدمة أو الملتصقة بالرحم، ومتابعة حالات تسمم الحمل، وتشخيص وعلاج سكري الحمل، وعلاج حالات الأنيميا المصاحبة للحمل، ومتابعة حالات الحمل بالتوأم».

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، لافتًا إلى أنها تقدم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للمرأة الحامل والأجنة والأطفال المبتسرين بمعايير قياسية.

ولفت السبكي، إلى أنّ مستشفى إيزيس التخصصي، أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر، وواحدة ضمن 6 مستشفيات تعمل لخدمة منتفعي ومنتفعات التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وهي «الكرنك الدولي، وإيزيس التخصصي، وطيبة التخصصي، وحورس التخصصي، والأطفال التخصصي، ومجمع الأقصر الطبي الدولي».