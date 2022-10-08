القطن يتربع على عرش المحاصيل في مصر من جديد.. منسوجات وأعلاف وزيوت

بأيدي الفلاحين، وطين الأرض السمراء، وسطوع الشمس البهية على الحقول، تتلألأ محافظات مصر في اليوم العالمي للقطن بالذهب الأبيض، والذي يعتبر كنزا اقتصاديا كبيرا، سواء لاستخراج الشعر من القطن، أو لإنتاج مستخلص زيت الطعام من البذرة، إضافة إلى إنتاج أعلاف للماشية والحيوانات الأليفة.

الاحتفال بيوم القطن

يقول صلاح عبد السلام، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن احتفال دول العالم بمحصول القطن هو أمر جلل بالنسبة للفلاحين في مصر، مشيرا إلى أن القطن المصري طويل التيلة هو المنتج المميز في العالم، وتصل إنتاجيته هذا العام لنحو 12 قنطارا للفدان الواحد.

ويشاركه في الرأي محمد محمود ، مزارع من أبناء المحافظة، قائلا «نحتفل باليوم العالمي للقطن ونحن في سعادة غامرة، وننشد الأغاني للمحصول الملك، وهو القطن المصري».

وأضاف «لا نتخيل أراضينا بدون زراعة القطن، فهو تاريخ حافل من الحكايات الجميلة، وعصب الاقتصاد المصري، كما يوفر لنا المال اللازم لنفقاتنا».

مصر تنتج 2.5 مليون قنطار

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية ، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أن اليوم العالمي للاحتفال لمزارعي القطن حول العالم هو يوم أبيض ناصع بلون المنتج، وهو أمل جديد يتدفق نحو صناعة المنسوجات والأعلاف والزيوت.

وأشار رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا لـ«الوطن»، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن على مستوى محافظات مصر بلغت 337 ألف فدان، وذلك من أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97 ، إضافة للقطن فائق الطول والذي يزرع أصنافه في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.

وذكر أن المحافظات تنتج نحو 2 مليون ونصف المليون قنطار قطن، وسجل سعر القنطار وفق آخر مزاد بالوجه البحري 4200 جنيه للقطن طويل التيلة، و3800 جنيه في الوجه القبلي، مشيرا إلى أن إجمالي ما بيع من محصول القطن على مستوى المحافظات سجل نحو 11 مليار جنيه.

55 مليون لتر زيت طعام

وأوضح أن كل طن بذرة قطن يوفر نحو 200 لتر زيت طعام، أي أن المساحة المنزرعة وهي 337 ألف فدان هذا العام توفر نحو 55 مليون لتر زيت، وذلك بخلاف ما يصنع من البذرة من أعلاف عالية الجودة للماشية والحيوانات الأليفة، لذا يعد القطن ثروة قومية كبيرة، ويجب تشجيع المزارعين العام المقبل لزيادة مساحة المنزرع إلى مليون فدان كما كان في سابق عصره.

ثُلث محصول القطن يُزرع في كفر الشيخ

وأضاف «أبو اليزيد»، أن محافظة كفر الشيخ تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة من محصول القطن هذا العام، بثلث المنزرع، بواقع 107 آلاف فدان، مشيرا إلى أن مركز بحوث الزراعات بسخا ينتج تقاوي الإكثار لبذرة القطن بواقع 70% من تقاوي المنزرع على مستوى الجمهورية.