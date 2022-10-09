«بحوث الزراعات» بسخا: تضاعف إنتاج القطن في المحافظات.. وكفر الشيخ الأعلى

اقترن اسمه بـ«الذهب»، نتيجه جودته العالية وتهافت الأسواق العالمية عليه، وبعد تراجع زراعته في مصر، عاد القطن المصري هذا العام بقوة، ووجد لنفسه مكانًا بين المحاصيل المزروعة في الوجهين القبلي والبحري، إذ تضاعفت المساحة المنزرعة بواقع 101 ألف فدان عن العام الماضي، وسط إنتاجية عالية للفدان، وسعر مناسب للغاية.

تضاعف مساحة المنزرع

وقال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا في محافظة كفر الشيخ، إنّ محصول القطن عماد الزراعات في مصر، ويهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعته، لافتًا إلى تصاعف المساحة المزروعة بالقطن هذا العام، إذ بلغت337 ألف فدان بزيادة قدرها101 ألف فدان عن العام الماضي.

المنزرع للقطن ببحري وقبلي

وأوضح «أبو اليزيد»، أنّ محافظه كفر الشيخ تعتبر أكثر محافظات الوجه البحري زراعة لمحصول القطن بواقع 107 ألف فدان، محققة زيادة 25 ألف فدان عن العام الماضي، بينما تعد محافظة الفيوم أكبر محافظات الوجه القبلي بمساحه 16 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة في محافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، وسيناء، بلغت حوالي 242 ألف فدان، بزيادة 73 ألف فدان عن العام الماضي.

وحول باقي المحافظات، أشار إلي أن المساحات المزروعة من محصول القطن في محافظة أسيوط بلغت 3034 فدان، بواقع زيادة 15 ألف فدان، وسجل محافظة المنوفية زيادة 100% بنحو 3 و500 فدان عن العام الماضي، كما سجلت محافظة بني سويف زيادة 10% بواقع 96 فدان.

سعر قنطار القطن اليوم

وأكد رئيس قسم القطن بمحطة بحوث الزراعان في سخا، أنّ سعر قنطار القطن بمزاد وجه بحري، سجل 4200 جنيها للقطن طويل بحري، وسجل سعر قنطار القطن طويل قبلي سعر 3800 جنيهًا في أخر مزاد عقد من أصناف القطن لطويل بحري جيزة 94، وجيزة 97 ، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93و96.