«الأرصاد»: انتهاء منخفض الهند الموسمي.. وبداية سيطرة الرياح الباردة

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

مرتفع عروض الوسطى يسيطر على الأجواء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن رحيل منخفض الهند الموسمي الذي يتسم بارتفاع الرطوبة، مردفة: «رحل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد ورحلت رطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطي برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا».

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

استمرار نشاط الرياح

وأوضحت أن نشاط الرياح يستمر على مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 28 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 34 - 23.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 27 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 28- 20.

سيوة 27 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 29 - 21.

كاترين 27 - 15.

رأس سدر 31 - 21.

نخل 28 - 14.

طابا 29 - 23.

نويبع 31 - 24.

حلايب 31 - 24

شرم الشيخ 32- 25

الغردقة 30 - 24

مرسى علم 31-24

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31- 19

قنا 33- 21

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 21

الوادي الجديد 32- 18

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 34 - 24

رأس حدربة 32 - 23