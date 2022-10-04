«الإسكان الاجتماعي»: لا توجد أفضلية لمن اشترى كراسة الشروط مبكرا

أكد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على أنه لا داعى للتدافع على مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، الخاصة بالطرح الحالى، والذي يتضمن في شقق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، والإزدحام داخل المكاتب المميكنة المنتشرة داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق الإسكان الاجتماعى

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، في منشور له، عبر الصفحة الرسمية للصندوق، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أنه لا توجد أفضلية في الحصول على الوحدة السكنية لمن قام بشراء كراسة الشروط مبكرًا، أى خلال الأيام الأولى من بداية الحجز، حيث أنه لا فارق بين العميل الذي اشتري كراسة الشروط فى أول يوم لطرحها وآخر يوم.

مبادرة «سكن لكل المصريين»

مبادرة «سكن لكل المصريين»، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، خاصة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وقام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بجهود عدة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تم طرح 16 إعلان منذ يوليو 2014 وحتى الآن، وتقدم لحجزها نحو 1.5 مليون مواطن ، وتم تخصيص 465 ألف وحدة سكنية حتى الآن.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى منشور عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 596 ألأف وحدة سكنية، وجرى تنفيذ وطرح نحو 265 ألف وحدة سكنية، بإجمالى 449 ألف مستفيد بالتمويل العقاري.

كما ذكر المنشور أنه بلغ إجمالى التمويل العقاري 49.5 مليار جنيه، و7.4 إجمالى الدعم النقدي، وبلغ عدد الجهات الممولة للمستفيدين: 22 بنكا و8 شركات للتمويل العقاري.