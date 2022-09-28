الإسكان» توضح موقف حجز وحدة «سكن لكل المصريين 3»: للورثة حق في استكمال الأوراق

منذ إعلان صندوق الإسكان والتمويل العقاري عن طرح عدد من الوحدات السكنية في المحافظات المختلفة جاهزة على التسليم، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، ترتفع معدلات البحث عن بعض التساؤلات منها ما هو الموقف الوحدة إذا توفى صاحب مقدم الطلب.

موقف الوحدة السكنية في حالة وفاة مقدم الطلب

بحسب بيان صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه في حالة وفاة صاحب الطلب في الطرح الجديد، ولم يصل الملف إلى مرحلة إنهاء التعاقد، يتم إسناد مقدم التمويل بدون سعر كراسة الشروط والمصاريف الإدارية والأجرة البريدية وجميع المبالغ المالية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد القصر دون غيرهم من باقي الورثة الشرعيين للمتوفى في حالة رغبتهم في استكمال الإجراءات على الوحدة السكنية المتقدم عليها.

شروط التقديم لوحدات «سكن لكل المصريين 3»

جاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لطرح الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، وفق صندوق الإسكان الاجتماعي كالتالي:

- المتقدم للطرح الجديد من «سكن لكل المصريين 3»، أن يكون شخص طبيعي وليس اعتباري.

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد من 50 عاما من تاريخ الإعلان.

- تطابق محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم والمحافظة المتقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى للدخل حوالي 6 آلاف جنيه للفرد الأعزب، أما الأسرة فتكون 8 آلاف جنيه، بينما متوسط الدخل يجب ألا يزيد الدخل عن 13 ألف جنيه للفرد، وللأسرة عن 18 ألف جنيه.

- ألا يكون المتقدم للأسرة «الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر»، حصل على وحدة سكنية بالمدن الجديدة بدعم التمويل العقاري، أو الحصول على دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة.