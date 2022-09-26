إزاي تحجز في وحدات «سكن لكل المصريين 3»؟ (فيديو توضيحي)

مقطع فيديو مدته دقيقتين ونصف، نشرته وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على الصفحة الرسمية لللصندوق، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لشرح طريقة حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل داخل عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

شقق «سكن لكل المصريين 3»

شرح مقطع الفيديو كل التفاصيل المتعلقة بالطرح الجديد، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، سواء مساحة الوحدات السكنية، أسعار الوحدات، وأماكن المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، إضافة إلى رابط وخطوات حجز الوحدات السكنية المطروحة.

صندوق الإسكان الاجتماعي

كما تتضمن مقطع الفيديو المنشور عبر الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، القنوات الرسمية التي يمكن التواصل من خلالها مع الصندوق، للاستفسار عن أي أمر يخص الطرح الجديد، وعملية الحجز الإلكتروني.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مرات عدة، في بيانات رسمية له، إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية للصندوق، وتجنب التعامل مع الصفحات الوهمية، التي تحمل اسم الصندوق.

كما أكّد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان له، أنَّه يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، كي لا يعرّض نفسه للمخالفة ومن ثم العقاب، الذي يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وسداد غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.