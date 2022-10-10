ترقب نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي بعد قصف «كييف»

يُشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي اليوم، لمناقشة الانفجار الذي ألحق أضرارا بجسر «كيرتش»، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بحسب شبكة «بي بي سي»، البريطانية.

بوتين يوقع مرسوما لتشديد الإجراءات الأمنية لجسر كيرتش

ووقع الرئيس الروسي مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بوتين بتشكيل لجنة للتحقيق، نشرت نتائجها الأولية أمس الأحد.

وأفاد محققون روس بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم، يعتقد أنهم كانوا داخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت أعلى جسر كيرتش، كما اشتعلت النيران في 7 عربات لنقل الوقود في قطار متجه إلى القرم في المستوى العلوي من الجسر الذي يعد أبرز المشروعات القومية الروسية وطالما احتفت به الحكومة الروسية.

بوتين: موسكو تقيم الوضع في الأقاليم الأربعة

وتفادى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي برؤساء الأقاليم الروسية، الحديث عنها أو الخوض في تفاصيل الهجمات الروسية على عدة مدن أوكرانية.

وقال بوتين: «موسكو تقوم بتقييم الوضع في الأقاليم الأربعة، كما أن عمليات التعبئة الجزئية التي أُعلن عنها في 21 من شهر سبتمبر الماضي، شابتها بعض الأخطاء».

من جانبها اتهمت السلطات الأوكرانية بيلاروسيا الداعمة لموسكو بالتورط في القصف الروسي على عدة مدن، مشيرة إلى أن القصف الذي استهدف كييف أتى من أراضيها، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف صباح اليوم.

وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي في كييف انطلقت للتصدي للصواريخ الروسية، لاسيما وأن موسكو نشرت قرابة 20 ألف جندي على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا.