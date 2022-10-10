السيسي: المصريون لن ينسوا الشهداء أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الشهيد له مكانة وقدر عالٍ عند المولى عزّ وجل، قائلا إنّ المصريين لن ينسوا الشهداء أبدا.

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، أنّ الأمور في مصر تحسّنت كثيرا، وانتهى التهديد والإرهاب بفضل من الله، وبفضل أبناء مصر من الشهداء، متابعا أنّ مصر أصبحت أفضل وستصبح أفضل بإذن الله.

وطالب الرئيس، المصريين، بتقديم كل ما هو أكثر لوفاء دين الشهداء، موجّها لهم ولأسرهم وللمصابين كل التحية والاحترام.