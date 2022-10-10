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السيسي لخريجي الشرطة: انتبهوا وأنتم تتعاملون مع المصريين.. شعاركم العلم والأخلاق

كتب:

نرمين عفيفي
12:08 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي كلية الشرطة 2022 بمناسبة تخرّجهم، قائلا إنّهم بدأوا مرحلة جديدة من حياتهم، وأنّ مصر أمانة في رقابنا جميعا: «شعاركم العلم والأخلاق، تسلّحوا بالعلم دائما واحرصوا على التطور».

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، أنّ مسؤولية وزارة الداخلية كبيرة للغاية، ومصر كلها تقدّر هذا الدور وتحترمه.

وطالب الرئيس السيسي، الخريجين الجدد، بالانتباه أثناء التعامل مع المصريين، قائلا إنّ الجيدون لا مشكلة معهم، أما من لديه مشكلة، فارقوا به وعلموه بأدائكم الراقي.

 

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