وزير الداخلية: مناهج متطورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة للتعامل مع نزلاء السجون

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جار إعداد مناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، للتعامل مع نزلاء السجون، مؤكدا أنّ مبادئ حقوق الإنسان، أضحت محورا أساسيا في آليات أداء العمل الأمني، الذي يعتمد على منهج علمي يُدرّس في المعاهد التدريبية في الوزارة.

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، أنّ تنفيذا لتوجيهات الرئيس، بأهمية شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوي الهمم، خاصة من يعانون من إعاقة غير ظاهرة، قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإيذاء النفسي، جرى إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وفي الدورات التدريبية، اعتبارا من العام الدراسي والتدريب الحالي، لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال بما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كل شرائح المجتمع.

وقدّم وزير الداخلية في ختام كلمته، التحية لأرواح شهداء مصر، ومصابي الشرطة والقوات المسلحة، الذين دافعوا عن أرض الوطن ببسالة.