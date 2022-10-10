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وزير الداخلية: مصر تتقدم بالإنجازات.. وبرؤية متكاملة للمستقبل

كتب:

محمد عزالدين
11:45 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية

قال اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، إنّه من دواعي الفخر أن يواكب حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي جسّد قدرة المصريين على صنع التاريخ.

إنجازات مصرية في كل المجالات

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة لكلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر تتقدم بالإنجازات في كل المجالات، برؤية متكاملة للمستقبل تستند على العلم والعمل، لتحقيق تطلعات شعب عريق، وغد أفضل للأجيال القادمة، عبر مشروعات تنموية وحضارية كبيرة، تمت بإرادة وطنية تقضي على الصعاب.

مسيرة العمل الوطني

وأشار توفيق، إلى أنّ الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية ترتكز على تحقيق الأمن والاستقرار، كركيزة لا بديل عنها لحفظ المقومات الأساسية لمسيرة العمل الوطني.

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