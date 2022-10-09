«الداخلية» تعلن تنفيذ الحكم الصادر ضد «السائق المتهور بطريق السويس»

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضد أحد الأشخاص لقيادته سيارة برعونة في أحد المحاور المرورية بالقاهرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي

وأمرت أجهزة الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من الجهات القضائية المختصة، بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ«السائق المتهور بطريق السويس».

وقررت محكمة جنايات القاهرة، حبس قائد السيارة 3 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود، حينما حاول الأهالي استيقاف سائق طريق السويس المتهور، إلا أنه لم يتوقف عن قيادته المتهورة، وفي النهاية تمكن أحد الأشخاص من إيقافه والتحفظ عليه، وتسليمه إلى الأمن الذي اتخذ الإجراءات القانونية بحقه، فضلا عن التحقيقات اللازمة، حتى أسدل الستار اليوم، بالحكم السابق ذكره.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، الذي أثبت تعاطيه المخدرات فضلا عن حيازته للمواد المخدرة والكحولية.