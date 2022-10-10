خريطة فصل التيار الكهربائي في مدينة بيلا غدا للصيانة.. 7 ساعات

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذيي خروج مدينة بيلا وقرية أبو بدوي، غدا الثلاثاء، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك لإجراء صيانة على المغذيين.

رفع كفاءة الخدمة

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الاثنين، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي شارع الجمهورية، ومنطقة الإدارة البيطرية، ومنطقة الإدارة الصحية، ومنطقة إدارة المرور بمدينة بيلا، وقرية أبو بدوي وتوابعها، وذلك لصيانة الأكشاك الكهربائية لرفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

رفع كفاءة الشبكة الكهربائية

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا استعدت لاستقبال فصل الشتاء، وذلك برفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ونفذت الوحدة المحلية بالتنسيق مع هندسة كهرباء بيلا، عدة حملات، ومنها صيانة المحولات وأكشاك الكهرباء، وتجديد الأسلاك وصيانتها، بجانب تقطيع الأشجار المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية، وذلك تجنباً لحدوث أي مخاطر قد تحدث خلال موسم الأمطار.